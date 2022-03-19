Россиянам рассказали, как часто можно ставить назальную прививку от Covid-19
Александр Гинцбург: назальную вакцину от СОVID-19 можно ставить раз в шесть месяцев
Назальная вакцина от коронавирусной инфекции может использоваться пациентом раз в шесть месяцев. Об этом РИА «Новости» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам врача, полугодичный срок ревакцинации является оптимальным при использовании назальной вакцины.
Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи обратился в Министерств здравоохранения РФ за регистрацией назальной вакцины от СOVID-19.
Гинцбург уточнил, что добровольно в испытаниях назальной вакцины приняли участие 104 человека, у них не выявили никаких осложнений и побочных реакций.
С начала пандемии коронавируса полную вакцинацию в России прошли почти 85 миллионов человек, коллективный иммунитет составляет 51,7%.