Россиянам рассказали, как часто можно ставить назальную прививку от Covid-19

Назальная вакцина от коронавирусной инфекции может использоваться пациентом раз в шесть месяцев. Об этом РИА «Новости» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам врача, полугодичный срок ревакцинации является оптимальным при использовании назальной вакцины.

Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи обратился в Министерств здравоохранения РФ за регистрацией назальной вакцины от СOVID-19.

Гинцбург уточнил, что добровольно в испытаниях назальной вакцины приняли участие 104 человека, у них не выявили никаких осложнений и побочных реакций.

С начала пандемии коронавируса полную вакцинацию в России прошли почти 85 миллионов человек, коллективный иммунитет составляет 51,7%.