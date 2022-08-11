Россиянам рассказали, как часто можно есть фастфуд

Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал россиянам, как часто можно есть фастфуд. По словам специалиста, все зависит от генетики человека и от общего количества потребляемой пищи. Об этом написал Ura.ru.

Он подчеркнул, что особенно важна мера для людей, имеющих лишний вес.

«Мера должна быть в небольшом количестве, но еще это зависит от генетических особенностей человека. Для кого-то мера — это один раз в месяц поесть вредной еды, а для кого-то несколько раз. Для людей, имеющих небольшой вес, которые мало питаются, мера крайне важна, потому что они должны из небольшого количества питания получать достаточно большой состав витаминов и микроэлементов», — сказал Арзамасцев.

Медик добавил, что фастфуд провоцирует множество заболеваний, начиная от желудочно-кишечного тракта с воспалительными проблемами до болезней сердца, сосудов, суставов.