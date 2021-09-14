Россиянам рассказали, как часто допустимо болеть простудой в течение года

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, сколько раз в год считается нормальным для взрослого человека болеть простудными заболеваниями. По ее словам, этот показатель может колебаться от одного до трех раз. Об этом написал «Ридус».

«У взрослого человека 2-3 раза считается нормальным, типичной ситуацией. В любом случае, не стоит самостоятельно ставить себе диагноз, что „что-то не так с иммунитетом“, начинать какие-то действия. Все это только под контролем врача. Зачастую, бывает излишняя тревожность у людей», — рассказала Чернышова.

Специалист отметила, что дети могут болеть простудами до пяти раз в год, и это также будет считаться нормой. Особенно количество ОРВИ увеличивается с наступлением школы и детского сада.

«Детям от трех до пяти лет нормой считается не больше пяти раз в год болеть ОРЗ. Чем старше — тем реже. На все нужно время. Ребенок адаптируется к коллективу и станет меньше болеть», — пояснила врач.

Она добавила, что лучше всего защитить организм от простуд помогает закаливание. Это гораздо эффективнее, чем прием лекарственных препаратов. Чернышева порекомендовала принимать контрастный душ, ходить босиком, обливаться холодной водой и купаться вне сезона.