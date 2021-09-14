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    14 сентября 2021, 12:12

    Россиянам рассказали, как часто допустимо болеть простудой в течение года

    Оксана Лавнюженко

    Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, сколько раз в год считается нормальным для взрослого человека болеть простудными заболеваниями. По ее словам, этот показатель может колебаться от одного до трех раз. Об этом написал «Ридус».

    Россиянам рассказали, как часто допустимо болеть простудой в течение года

    «У взрослого человека 2-3 раза считается нормальным, типичной ситуацией. В любом случае, не стоит самостоятельно ставить себе диагноз, что „что-то не так с иммунитетом“, начинать какие-то действия. Все это только под контролем врача. Зачастую, бывает излишняя тревожность у людей», — рассказала Чернышова.

    Специалист отметила, что дети могут болеть простудами до пяти раз в год, и это также будет считаться нормой. Особенно количество ОРВИ увеличивается с наступлением школы и детского сада.

    «Детям от трех до пяти лет нормой считается не больше пяти раз в год болеть ОРЗ. Чем старше — тем реже. На все нужно время. Ребенок адаптируется к коллективу и станет меньше болеть», — пояснила врач.

    Она добавила, что лучше всего защитить организм от простуд помогает закаливание. Это гораздо эффективнее, чем прием лекарственных препаратов. Чернышева порекомендовала принимать контрастный душ, ходить босиком, обливаться холодной водой и купаться вне сезона.