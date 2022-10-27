Россиянам рассказали как быть, если возникли подозрения на инсульт | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 15:40 Россиянам рассказали как быть, если возникли подозрения на инсульт

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Главный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Игорь Вознюк в разговоре с газетой «Петербургский дневник» рассказал о симптомах, которых указывают на инсульт, а также объяснил, как помочь человеку, который мог столкнуться с подобной проблемой.

Чаще всего об инсульте говорят нарушения в движениях лица и тела, отсутствие бодрствования, а также нарушение речи.

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При первых же появившихся признаках, указывающих на инсульт, Вознюк советует звонить в скорую и вызывать медиков. Пока специалисты едут, необходимо обеспечить пациенту условия, в которых ему будет максимально комфортно.

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Также бригаде скорой помощи необходимо передать всю информацию, касаемую пациента. Принимал ли он какие-либо препараты накануне, а также какие симптомы у него проявляются.