Здоровье 14 ноября 2022, 22:36 Россиянам рассказали, как быть, если обнаружили сахарный диабет Россиянам посоветовали обратиться к эндокринологу после обнаружения диабета

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Не стоит отчаиваться в том случае, если у вас обнаружили сахарный диабет. В настоящее время данное заболевание совершенно не мешает полноценной жизни. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Если по результатам анализов у вас выявили сахарный диабет, то необходимо как можно скорее обратиться к эндокринологу. Медик поможет составить план лечения и разработает схемы инсулинотерапии.

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Человеку, который заболел диабетом, стоит приобрести глюкометр, а также прибор для прокалывания пальца — скарификатор. Важными приобретениями станут стерильные ланцеты для забора крови и тест-полоски для глюкометра.

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