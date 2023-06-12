Здоровье 12 июня 2023, 23:17 Россиянам рассказали, как быстро снять похмелье летом «ОСН»: похмелье поможет снять вода с сахаром и лимоном, сорбенты и крепкий сон Freepik

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Длинные выходные подходят к концу. Для некоторых россиян они могут закончиться тяжелым похмельем. Самое эффективное средство борьбы с этим недугом, по мнению врачей, — не употреблять алкоголь вовсе. Однако, если это уже случилось, есть способы, которые помогут облегчить неприятное состояние. Секретами поделилось издание «ОСН».

Похмелье нередко проявляется в виде головной боли, головокружения и сухости во рту. Это происходит из-за обезвоживания организма. Поэтому необходимо пить много чистой воды. А если добавить в нее лимон и сахар, то это поможет восстановить уровень электролитов, что уменьшит симптомы похмелья.

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Подготовиться к тяжелому утру можно и заранее. Во-первых, не стоит пить на голодный желудок. Во-вторых, во время застолья спиртное лучше чередовать с безалкогольными напитками. А после прихода домой необходимо выпить сорбент, сходить в душ и уснуть. В этом поможет зеленый чай.

При этом эксперты категорически не рекомендуют опохмеляться. Потому что это только усугубит ситуацию. Вновь пострадает водно-солевой баланс, нарушенный предыдущим вечером.

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