Россиянам рассказали, как быстро избавиться от похмелья

Чтобы быстро избавиться от похмелья, в первую очередь нужно принять контрастный душ. Это поможет организму восстановиться после выпитого накануне алкоголя.

Об этом рассказал Пятому каналу врач-нарколог Алексей Казанцев.

Кроме этого, человеку нужно восстановить водно-электролитный баланс организма. В этом поможет минеральная вода: она необходима, «чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания».

Казанцев отметил, что при похмелье не рекомендуется пить чай или кофе. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Врач порекомендовал обязательно съесть продукты, в которых содержится большое количество белка. Например, на завтрак отлично подойдет омлет.

На протяжении всего дня Казанцев посоветовал принимать препараты, которые содержат калий и магний.

«Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты, это ускорит детоксикацию», — отметил он.

Кроме того, врач прогуляться на свежем воздухе. Это нужно для скорейшего улучшения самочувствия.