Россиянам рассказали, как быстро избавиться от похмелья
Об этом рассказал Пятому каналу врач-нарколог Алексей Казанцев.
Кроме этого, человеку нужно восстановить водно-электролитный баланс организма. В этом поможет минеральная вода: она необходима, «чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания».
Казанцев отметил, что при похмелье не рекомендуется пить чай или кофе. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Врач порекомендовал обязательно съесть продукты, в которых содержится большое количество белка. Например, на завтрак отлично подойдет омлет.
На протяжении всего дня Казанцев посоветовал принимать препараты, которые содержат калий и магний.
«Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты, это ускорит детоксикацию», — отметил он.
Кроме того, врач прогуляться на свежем воздухе. Это нужно для скорейшего улучшения самочувствия.