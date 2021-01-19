Россиянам рассказали, как быстрее заснуть

Побыстрее заснуть помогают сладости, при этом есть их нужно за четыре часа до дна. Об этом рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

По словам врача, специалисты провели исследования и выяснили, что быстрее заснуть помогает употребление продуктов с высоким содержанием углеводов.

«Было показано, что прием пищи с высоким гликемическим индексом, содержащей множество легкоусвояемых углеводов, за четыре часа до сна ускоряет засыпание по сравнению с пищей, которая не содержит легкоусвояемых углеводов», — пояснил он агентству «Москва».

Полуэктов добавил, что изучили также эффект от употребления сладкого за два часа до сна. В этом случае необходимого эффекта достичь не удалось. Также не было желаемого результата и при употреблении десертов перед самым сном.

Улучшение засыпания происходило, только если высокоуглеводистую пищу съедали за четыре часа до укладывания в постель. При этом врач подчеркнул, что воздействие сладкого на качество сна не изучено.