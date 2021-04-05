Россиянам рассказали, как быстрее заснуть

Чтобы не мучиться от бессонницы, нужно понизить температуру в спальне на несколько градусов. Прохлада помогает не только быстрее заснуть, но и поспать подольше. Об этом рассказал американский невролог Крис Уинтер, написавший книгу о нарушениях сна.

«Есть расхожее мнение, что любые проблемы со сном можно исправить, если купить матрас получше, подушку помягче, высокотехнологичную пижаму», — передало его слова издание Men’s Health.

Но все это не работает. Засыпать быстрее, по словам эксперта, помогут физические упражнения, сокращение употребления алкоголя и медитация. Также следует засыпать и просыпаться в одно и то же время.

«Наличие постоянного графика сна помогает мозгу понять, когда наступает время спать, — заявил Уинтер.

Ученые ранее заявили, что недосып может привести к развитию психических заболеваний. Однако привычка «досыпать» тоже не лучшим образом сказывается на организме, так как она приносит чувство разбитости. Также качество сна снижается из-за алкоголя. Это связано с мочегонным эффектом. Перед тем, как лечь в постель, лучше выпить травяной чай или теплое молоко.