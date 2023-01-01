Здоровье 01 января 2023, 12:41 Россиянам рассказали, как бороться с похмельем Эксперт по кодированию Киселев: обильное питье жидкости поможет при похмелье piqsels

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Избавиться от похмелья на утро после праздников поможет обильное питье жидкости, рассказал РИА «Новости» автор методики кодирования от алкогольной зависимости и преподаватель Московского института психоанализа Тимофей Киселев. По его словам, для запуска обмена веществ важно не отказываться и от еды.

«Организму нужно поспособствовать в обмене веществ. Для этого нужна жидкость», — отметил эксперт.

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Киселев добавил, что для правильной работы организма после праздника нужно позавтракать. По словам ведущего научного сотрудника «Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы» Юлии Шевцовой, лучше всего съесть кашу, горячий суп или картофельное пюре. Следует пить больше жидкости, но только не алкоголя, добавила она.

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«Это может быть крепкий зеленый или черный чай, чистая минеральная вода с лимоном, клюквой, брусникой», — подсказала Шевцова.

По словам экспертов, с похмельем лучше не ходить в баню — после этого может стать только хуже. Собеседники агентства отметили — не стоит налегать и на огуречный рассол, потому что этот напиток помогает далеко не всем.

Чтобы избежать похмелья, не следует смешивать разные алкогольные напитки, заявила врач-диетолог Елена Тихомирова. Она напомнила, что основная причина возникновения болезненного состояния — перебор со спиртным.