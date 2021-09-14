Россиянам рассказали, как бороться с эмоциональным выгоранием

Социологи выяснили, что две трети россиян столкнулись с эмоциональным выгоранием в 2021 году. О том, как эффективно бороться с этим явлением, рассказал психолог Павел Жавнеров. Интервью с ним опубликовало ИА НСН.

«Рекомендовать можно несколько направлений. Первое — это обстоятельства. Если у человека тяжелый период, он должен специально отдыхать. Это может быть спорт, прогулки, что угодно, что перезагрузит его сознание и позволит отвлечься от проблем, проектов. А также вещи, направленные на релаксацию, такие как медитация или просмотр чего-то легкого. Это может быть и отвлеченная деятельность вроде рисования или вышивания», — сообщил специалист.

Он отметил, что можно даже полностью сменить образ жизни. Любому человеку надо правильно питаться и хорошо высыпаться. Если этого не делать, резко падает продуктивность и подскакивает уровень стресса. Когда физическое самочувствие будет в норме, то и эмоциональное подтянется следом.

В тяжелых случаях можно прибегнуть к консультациям психолога, который поможет поработать над мировосприятием. В числе факторов, способствующих появлению эмоционального выгорания, находятся следующие: недоедание, недосып, переутомление, вредные привычки, стрессы на работе и дома, заключил психолог.