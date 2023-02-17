Здоровье 17 февраля 2023, 15:51 Россиянам рассказали, как безопасно вернуться к тренировкам после долгого перерыва Легкие кардиотренировки позволят плавно вернуться в привычный режим после долгого перерыва Unsplash

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После продолжительного перерыва в занятиях спортом очень важно безопасно и плавно возвратиться к привычному тренировочному режиму. О том, как без вреда для здоровья возобновить физические нагрузки, сообщил сайт Shape.

Лучше всего начинать тренироваться постепенно и посещать спортивный зал не более двух раз в неделю. Так, отличными нагрузками для организма в этот период станут занятия йогой и упражнения на растяжку. Также рекомендуется начинать с легких кардиотренировок.

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Кроме того, вернуться в прежнюю физическую форму можно благодаря выполнению планки и занятиям на фит-боле. Как сообщил сайт teleprogramma.pro, на первоначальном этапе отлично подойдут приседания, выпады, упражнения для улучшения осанки и активизации ягодичных мышц.

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