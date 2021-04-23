Россиянам рассказали, как безболезненно выйти из поста

Выйти из поста без вреда для здоровья несложно, главное возвращаться к полноценному рациону постепенно. Об этом предупредила диетолог Маргарита Королева, сообщило РИА ФАН.

«Желудочно-кишечный тракт не готов к тому, чтобы сразу получить большое количество еды. Потому как секреторная и ферментативная активности за время Великого поста перестроились, а майские праздники и Пасха в одном флаконе — это бомба замедленного действия на всю пищеварительную систему», — объяснила она.

Если человек понимает, что все-таки не сможет устоять перед вкусным столом, ему следует обязательно запастись флакончиками с ферментами, спазмолитиками и сорбентами.

По окончании поста верующим лучше есть рыбу вместо мяса. В первую неделю лучше вообще не включать мясо в рацион, потому что это тяжелый продукт для пищеварительной системы. Должно быть не менее пяти приемов пищи в течение дня, предпочтение стоит отдавать овощам.

Постящиеся могут получать белок по утрам из нескольких ложек пасхи и вареного яйца. Порции должны быть легкими, а между основными приемами пищи лучше съедать два-три фрукта.

Диетолог призвала не злоупотреблять высокоуглеводными продуктами, а готовить фруктовые салаты. Важно пить не меньше 2,5 литра жидкости в день, потому что вода поддерживает естественную дезоксидацию организма. В день не следует съедать больше двух яиц.

А кусочек пасхи лучше накладывать себе в тарелку в первой половине дня.