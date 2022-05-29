Россиянам рассказали, как бесплатно лечиться в частных клиниках

Россияне могут бесплатно получить медицинскую помощь по полису ОМС в некоторых частных клиниках. О такой возможности рассказал заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин.

По словам эксперта, воспользоваться полисом ОМС можно в тех клиниках, которые включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям конкретного региона. Медучреждения подают заявки до 1 ноября каждого года.

«Территориальная государственная тарифная комиссия с представителями Органа управления здравоохранения, ТФОМС, ассоциации страховых компаний, профессиональной ассоциации медицинских организаций, рассматривает и решает, в каких объемах включать эту заявку», — пояснил Акулин агентству «Прайм».

После подписания договора частная клиника указывает на своем сайте, какие услуги она теперь предоставляет по системе ОМС. Также эту информацию можно узнать на сайте ТФОМС. В некоторых случаях для лечения потребуется получить направление от государственной поликлиники.