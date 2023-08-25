Здоровье 25 августа 2023, 10:03 Россиянам рассказали, грозит ли аптекам дефицит рецептурных лекарств Минздрав: новые требования к продаже рецептурных лекарств не повлекут их дефицит Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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Новые требования для аптек к продаже некоторых рецептурных лекарств не повлекут за собой дефицит этих препаратов. Об этом Минздрав сообщил в ответ на запрос депутата Госдумы Нины Останиной. Письмо оказалось в распоряжении РИА «Новости».

В министерстве отметили, что новые требования являются техническими и в основном затронут алгоритмы работы сотрудников аптек. Теперь им придется вносить информацию о ряде препаратов в систему мониторинга. Причем не вручную: достаточно будет внести данные в товарно-учетную систему аптеки, а оттуда они автоматически поступят в кассы и упомянутую систему. На доступности лекарств для людей это никак не отразится.

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Аптеки обяжут предоставлять в систему реквизиты рецептов с 1 сентября. При этом изменения коснутся лишь льготных, рецептурных и продаваемых дистанционно лекарств, а также препаратов, «подлежащих предметно-количественному учету». СМИ предположили, что лекарства станут менее доступными для многих россиян, поскольку их будут отпускать по новой форме — на бланке с номером и печатью.