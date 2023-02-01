Здоровье 01 февраля 2023, 17:14 Россиянам рассказали, что злоупотребление безалкогольным пивом чревато развитием сахарного диабета

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Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что злоупотребление безалкогольным пивом может привести к проблемам с лишним весом и даже к сахарному диабету второго типа.

Этот продукт, по словам медика, негативно влияет на печень и почки.

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«Многие думают, что такое пиво безвредно, и выпивают сразу несколько банок. В результате в организме повышается концентрация алкоголя и он начинает негативно воздействовать на печень, почки и другие внутренние органы», — добавил Холдин.

Безалкогольное пиво вызывает скачок сахара в крови, что, в свою очередь, приводит к проблемам со здоровьем.