01 февраля 2023, 17:14
Россиянам рассказали, что злоупотребление безалкогольным пивом чревато развитием сахарного диабета
Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что злоупотребление безалкогольным пивом может привести к проблемам с лишним весом и даже к сахарному диабету второго типа.
Этот продукт, по словам медика, негативно влияет на печень и почки.
Реклама
«Многие думают, что такое пиво безвредно, и выпивают сразу несколько банок. В результате в организме повышается концентрация алкоголя и он начинает негативно воздействовать на печень, почки и другие внутренние органы», — добавил Холдин.
Безалкогольное пиво вызывает скачок сахара в крови, что, в свою очередь, приводит к проблемам со здоровьем.
Врачи
Алкоголь
Реклама
Реклама