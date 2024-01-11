Здоровье 11 января 2024, 17:06 Россиянам рассказали, что употребление алкоголя и курение негативно влияют на кости и суставы

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с «Абзацем» рассказала, что больше всего на здоровье костей и суставов негативное влияние оказывает алкоголь и курение.

Например, алкоголь, по словам эксперта, приводит к истончению хряща, а никотин вымывает кальций. Сидячий образ жизни не менее вреден для наших костей. За счет него ухудшается тонус мышц и повышается риск возникновения травм.

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Как отметила Лялина, человеку обязательно следует следить за тем, чтобы в организме хватало кальция и витамина D.