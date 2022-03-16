Россиянам рассказали, что тяга к сладкому может свидетельствовать о болезнях кишечника

Из-за проблем с кишечником человек может столкнуться с рядом негативных последствий. При этом о заболеваниях этого органа могут свидетельствовать очень необычные симптомы. Об этом сообщил «Профиль».

О проблемах с кишечником может говорить расстройство пищеварения. При этом люди, которые страдают от подобных заболеваний, могут начать испытывать сильную тягу к сладкому. Такой симптом может возникать из-за дефицита полезных бактерий.

Кроме того, резкая потеря или набор веса также могут говорить о проблемах с кишечником. Во время болезни этот орган в разы хуже начинает усваивать питательные вещества, передали Nation News.

Еще один симптом проблем с кишечником — нарушение сна. Часто у человека, который страдает от расстройства этого органа, могут возникать аутоиммунные заболевания или проблемы с кожей. К примеру, у пациентов наблюдают разного рода высыпания, а также экзему.