Здоровье 28 ноября 2022, 12:49 Россиянам рассказали, что температура еды должна совпадать с температурой тела человека Врач Наталья Марченко: при совпадении температур продукты быстрее ферментируются

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Человек не нуждается в обязательном и регулярном употреблении разогретой пищи. Лучше всего, если температура еды будет совпадать с температурой тела человека, сообщила врач-гепатолог Наталья Марченко в интервью радиостанции Sputnik.

По мнению врача, совпадение температур позволит организму быстрее провести ферментацию. Также она отметила, что ряд продуктов теряют свои полезные свойства, если их не употреблять исключительно в горячем виде - к ним относятся жиры.

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Однако некоторым пациентам с различными заболеваниями ЖКТ противопоказана как холодная, так и горячая пища - таким категориям подойдет еда комнатной температуры.

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