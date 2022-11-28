28 ноября 2022, 12:49
Россиянам рассказали, что температура еды должна совпадать с температурой тела человека
Врач Наталья Марченко: при совпадении температур продукты быстрее ферментируются
Человек не нуждается в обязательном и регулярном употреблении разогретой пищи. Лучше всего, если температура еды будет совпадать с температурой тела человека, сообщила врач-гепатолог Наталья Марченко в интервью радиостанции Sputnik.
По мнению врача, совпадение температур позволит организму быстрее провести ферментацию. Также она отметила, что ряд продуктов теряют свои полезные свойства, если их не употреблять исключительно в горячем виде - к ним относятся жиры.
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Однако некоторым пациентам с различными заболеваниями ЖКТ противопоказана как холодная, так и горячая пища - таким категориям подойдет еда комнатной температуры.
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