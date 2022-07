Россиянам рассказали, что провоцирует развитие диабета у женщин

В современном мире все большее количество женщин заболевает сахарным диабетом. Особенно такая проблема актуальна на Западе, однако имеет распространение и в России. Доктора Томас Йейтс и Кетлин Уайн рассказали, что является главной причиной возникновения болезни у женщин. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Eat This, Not That!

Специалисты пояснили, что выше риск заболеть сахарным диабетом у тех женщин, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию. Вероятность повышается сразу в несколько раз.

Также крайне негативное влияние оказывает и неправильный образ жизни. Как рассказали медики, если вы находитесь в группе риска, очень важно придерживаться правильного питания, а также заниматься физической активностью.

Если из-за работы вы много времени проводите сидя, стоит посещать спортивный зал или заниматься плаванием. Кроме того, стоит убрать из своего рациона жирную пищу. Медики пояснили, что питание необходимо разнообразить овощами, фруктами и цельнозерновыми культурами.