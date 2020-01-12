Россиянам рассказали, что нужно есть для похудения

Есть и не толстеть, наверное, мечта многих представительниц прекрасного пола. Оказывается, что продукты способствующие похудению действительно есть. Например, стоит обратить внимание на ананасы и добавлять в блюда корицу.

«Не сказать, что от одного ананаса все жиры расщепятся, но он действительно снижает образование жировой ткани и уменьшает количество жиров», — рассказала порталу E1.ru врач-диетолог Ирина Торопыгина.

По ее словам, в ананасах есть фермент бромелайн, который улучшает пищеварение и способствует расщеплению белков и жиров. При этом стоит помнить, что этот фрукт может оказывать раздражающее действие на слизистую и полость рта.

Также диетолог посоветовала есть грейпфрут, но лучше неочищенным от горьких пленок. В ней содержится нарингин — вещество, которое оказывает желчегонный эффект и ускоряет метаболизм. В целом употребление грейпфрута помогает укрепить иммунитет и привести в норму уровень инсулина.

Благотворно сказывается на похудении и корица, только употреблять ее нужно, естественно, без мучного. Например, ее можно добавить во фруктовый салат. Пряность стабилизирует уровень сахара в крови и помогает ощущать себя более сытым. Кроме того, стоит включить в рацион имбирь, который улучшающих процесс расщепления пищи.

Как отметила российская телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева, помочь от лишних килограммов могут также кабачок, сельдерей и сухофрукты, пишет «Царьград».