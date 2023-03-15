Здоровье 15 марта 2023, 15:14 Россиянам рассказали, что нельзя есть при головной боли

Читать 360tv в

Употребление некоторых продуктов при возникновении головной боли способно усугубить неприятные симптомы. О том, что лучше не есть в такой ситуации, рассказал невролог Александр Комаров в беседе с News.ru.

По словам специалиста, при мигрени лучше всего отказаться от кофеина, энергетиков и продуктов, способствующих повышению частоты сердечных сокращений.

Реклама

Также людям с повышенным артериальным давлением не стоит употреблять пищу с большим содержанием соли.

Реклама