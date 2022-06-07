Россиянам рассказали, что не стоит готовить из экзотических видов мяса

Из экзотического мяса ни в коем случае нельзя делать строганину, а также всевозможные сыровяленые вещи. Об этом сайту NEWS.ru рассказала врач-диетолог Светлана Титова.

По ее словам, человек, употребляя такое мясо в пищу, может подхватить целый букет фатальных для организма заболеваний.

«Ни в коем случае из экзотического мяса нельзя делать строганину, всевозможные сыровяленые вещи, так как в случае, если вы, конечно, не сами вырастили животное и на все 100% не уверены в его безопасности, неправильного процесса выращивания или хранения можно подхватить целый ряд фатальных для организма заболеваний, например, таких как ботулизм», — сообщила Титова.

Она также добавила, что если все условия хранения и термической обработки экзотического мяса были соблюдены, то к употреблению в пищу пойдет и черепаха, и марал, и другие виды.