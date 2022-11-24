Здоровье 24 ноября 2022, 14:13 Россиянам рассказали, что можно и нельзя есть на завтрак Диетолог Дианова: сосисок и яиц на завтрак быть не должно

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Начинать свой день стоит со стакана воды перед завтраком для запуска процесса пищеварения. Лучше всего на завтрак употреблять сложные углеводы и белок. Об этом в беседе с News.ru рассказала диетолог Нурия Дианова.

По мнению специалиста, употреблять на завтрак всем привычные яйца и сосиски не стоит - их "полезность" очень переоценена. Правильный и здоровый завтрак должен состоять из сложных углеводов, к примеру, каши или хлеба. Также в утренний рацион стоит добавить фрукты в виде яблок и бананов.

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Диетолог посоветовала оптимальный завтрак, который сочетает в себе углеводы и белок - им являются овсяные блины с творогом. Для бодрости по утрам можно пить кофе, но желательно без добавления сахара, считает специалист.

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