Россиянам рассказали, что лучше не есть перед сном

Некоторые продукты совершенно не стоит употреблять перед сном. В противном случае они могут спровоцировать риск развития гастрита. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Врач объяснил, что поедание пищи за 15 минут до сна сказывается на желудочно-кишечном тракте. По словам врача, последний прием пищи должен происходить за четыре часа до сна.

Если все-таки очень хочется есть, то можно употребить курицу, индейку, нежирную рыбу или авокадо. Сделать это желательно не позже, чем за час до сна. Также можно выпить вишневый сок, который богат гормоном сна — мелатонином, передали NEWS.ru.