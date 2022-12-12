Здоровье 12 декабря 2022, 13:51 Россиянам рассказали, что курение может вызвать рак гортани Фониатр Лилия Будейкина: при появлении охриплости следует обратиться к врачу

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Курение способно вызвать развитие очень серьезных заболеваний в организме. Одной из них является рак гортани, сообщила фониатр Лилия Будейкина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, курение может спровоцировать развитие новообразований в гортани. Если у человека с пагубной привычкой наблюдается охриплость на протяжении длительного времени, ему необходимо обратиться за помощью медиков.

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Врач отметила, что в таком случае очень важно определить точный диагноз.

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