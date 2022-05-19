Россиянам рассказали, что делать при ушибах

Кандидат медицинских наук, хирург, травматолог-ортопед Алексей Логвинов рассказал россиянам, как действовать в случае ушиба. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

В первую очередь, медик посоветовал дать покой поврежденному месту и приложить холод.

«Есть такой принцип, он называется RICE — Rest, Immobilize, Cold, Elevate (отдых, неподвижность, холод, подъем, — ред.). То есть первое, что нужно сделать, — создать покой, максимально иммобилизовать место ушиба. Это может быть эластичный бинт, ортезы, повязки. Обязательно прикладывать холод, но не на голую кожу, а через ткань, делая перерывы. Не надо оставлять холод условно на три часа, потому что так можно нанести себе дополнительную травму. Не менее важно возвышенное положение травмированной части тела», — сказал он.

После оказания первой помощи Логвинов советует посетить лечащего врача и дать ему возможность поставить точный диагноз, поскольку бывают скрытые повреждения. А пациентам в возрасте он порекомендовал в любом случае посетить специалиста после травмы.