Россиянам рассказали, что делать при укусе клеща

При укусе клеща человек должен обратиться в травмпункт или вытащить насекомое самостоятельно. Желательно сохранить его для лабораторного исследования. Об этом рассказал врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ЦКБ «РЖД-Медицина» Николай Долдо.

В места, где могут быть клещи, нужно правильно одеваться: одежда должна быть светлая, с длинным рукавом на резинке и капюшоном, штаны нужно заправлять в носки. Поверх одежды можно разбрызгать репелленты, отпугивающие насекомых. Каждые 15 минут желательно осматривать себя на наличие клещей. Особенно это нужно сделать по возвращении домой.

Если клещ все-таки укусил, то его нужно аккуратно вытащить. Нельзя сдавливать тельце руками и делать резкие движения. После кожу нужно обработать йодом или спиртом. Но желательно, чтобы эту процедуру провели в травмпункте или больнице.

«Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на зараженность. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой», — передало его слова РИА «Новости».

Банку нужно хранить в холодильнике. Чтобы не бояться клещевого энцефалита, нужно заранее сделать от него прививку, посоветовал врач.