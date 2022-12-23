Здоровье 23 декабря 2022, 15:53 Россиянам рассказали, что белок важен для поддержания иммунитета в холодное время года

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Россиянам рассказали, как поддерживать иммунитет в холодное время года. Для этого важен белок, сообщило издание Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Твое Здоровье».

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Кроме того, организму необходимо достаточное количество селена и цинка, уточнило ИА Nation News. Также положительно влияет на иммунитет витамин D, но для его усвоения нужны кальций и бета-каротин.