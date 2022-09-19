Россиянам рассказали, чем полезны яблоки | 360°

Здоровье 19 сентября 2022, 12:26 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, чем полезны яблоки Диетолог Соломатина: яблоки помогают избавиться от отеков за счет содержания в них калия unsplash

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с журналистами Ura.ru рассказала, что яблоки помогают избавиться от отеков за счет высокого содержания калия, а также полезны для сердечно-сосудистой системы и органов ЖКТ.

«Яблоко богато калием. Печеное яблоко за счет того, что концентрация жидкости уходит, очень богато калием. Сам калий необходим для выведения жидкостей из организма, поэтому для человека, склонного к отекам, яблоко будет очень полезно. Также калий благотворно влияет на сердце, он необходим для поддержания нашей сердечно-сосудистой системы в надлежащем состоянии», — сообщила Соломатина.

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В яблоках содержится пектин — это растворимая клетчатка, которая забирает на себя излишки холестерина. Диетолог посоветовала обратить внимание на зеленые яблоки.

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«В зеленых яблоках есть хлорогеновая кислота. Как компонент похудения, она ускоряет метаболические процессы, поэтому облегчает усвоение и ускорение метаболизма жиров. И является антиоксидантом», — резюмировала Соломатина.

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