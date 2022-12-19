Здоровье 19 декабря 2022, 13:15 Россиянам рассказали, чем полезна красная икра Врач Людмила Денисенко: красная икра поможет снизить уровень холестерина

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Совсем скоро практически на всех новогодних столах будет присутствовать незаменимый атрибут Нового года - красная икра. О ее полезных свойствах в беседе с сайтом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

По словам специалиста, в красной икре содержится очень полезный для работы сердца лецитин. Также этот продукт отличается большим содержанием фолиевой кислоты, которая поддержит здоровье беременной женщины.

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Кроме того, красная икра способна снижать уровень холестерина и укреплять иммунитет.

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