Здоровье 01 февраля 2023, 18:52 Россиянам рассказали, чем опасно использование гаджетов перед сном

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Многие привыкли проводить время перед сном в смартфонах. О негативных последствиях использования гаджетов во время засыпания рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического медцентра МЕДСИ Татьяна Сурненкова в беседе с Life.

По словам специалиста, риск некачественного и непродолжительного сна возрастает более чем в три раза при пользовании гаджетами в ночное время суток.

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Как сообщил RT, световые отражения от сотовых телефонов негативно влияет на выработку мелатонина.