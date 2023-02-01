01 февраля 2023, 18:52
Россиянам рассказали, чем опасно использование гаджетов перед сном
Многие привыкли проводить время перед сном в смартфонах. О негативных последствиях использования гаджетов во время засыпания рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического медцентра МЕДСИ Татьяна Сурненкова в беседе с Life.
По словам специалиста, риск некачественного и непродолжительного сна возрастает более чем в три раза при пользовании гаджетами в ночное время суток.
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Как сообщил RT, световые отражения от сотовых телефонов негативно влияет на выработку мелатонина.
Врачи
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