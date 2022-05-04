Россиянам рассказали, чем опасен пережаренный шашлык

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что пережаренное мясо может вызывать серьезные проблемы в организме человека. Об этом написал Ura.ru.

Специалист отметила, что такой шашлык обладает канцерогенами, которые провоцируют появление онкологических заболеваний.

«Длительная термическая обработка на костре приводит к образованию канцерогенов. Канцерогены, как известно, вызывают онкологические заболевания. Также обугливание пищи может нести вред для слизистой желудочного тракта, когда человек употребляет такие продукты. Вообще не рекомендуется как не прожаренные продукты, так и слишком пережаренные. Корочка может повредить слизистую пищевода, желудка, кишечника», — сообщила Русакова.

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, такой вид мяса приводит к старению организма. Специалист посоветовал не добавлять в шашлык много соли и обязательно употреблять его с большим количеством овощей.