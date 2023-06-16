Здоровье 16 июня 2023, 09:18 Россиянам рассказали, чем опасен избыток витамина D Диетолог Мухина: избыток витамина D может ударить по сердцу и почкам Freepik

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Во время пандемии многие россияне стали принимать витамин D, и далеко не все контролировали его уровень в организме. Количество случаев гипервитаминоза растет, а ведь он даже вреднее авитаминоза, рассказала изданию «Абзац» врач-диетолог, косметолог Марият Мухина.

Она пояснила, что недостаток витамина можно компенсировать, употребляя в пищу богатые им продукты, а с гипервитаминозом все сложнее.

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«Гипервитаминоз — это всегда кальциноз, отложения кальция в органах. Очень опасен кальциноз аорты, который может привести к ее разрыву», — сообщила диетолог.

Среди симптомов такого состояния она назвала интоксикацию, рвоту, боли в суставах, развитие анорексии.

Гипервитаминоз может также привести к нарушениям функций почек и сердца, ударить по гормональной системе. Может произойти кардиосклероз и пиелонефрит, растет риск получения переломов.

У грудных детей, которым назначают витамин D при искусственном вскармливании, при гипервитаминозе раньше закрывается родничок и повышается внутричерепное давление. Такие дети могут отставать в развитии, страдать вегетососудистой дистонией.

Мухина заключила: принимать витамины стоит только после сдачи анализов и по назначению врача.