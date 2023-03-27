Здоровье 27 марта 2023, 13:25 Россиянам рассказали, чем нельзя запивать витамины

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Определенные напитки способны замедлять действие витаминных препаратов и снижать их эффективность. О том, чем нельзя запивать витамины, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, усвоению полезных добавок мешают крепкий кофе и чай. Также эффективность препаратов снижается, если запивать их киселем.

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Диетолог подчеркнула, что для этих целей лучше всего подойдут отвар из шиповника, вода и компот из любых ягод.