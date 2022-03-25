Россиянам рассказали, чем можно заменить сахар

Заведующая отделением диетологии клиники «Ревиталь», практикующий врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько заявила, что вместо привычного белого сахара можно найти отличные природные заменители. Об этом написал Ura.ru.

Медик предложила присмотреться к меду, а также сиропу из топинамбура. Не стоит забывать и о стевии, эритритов, эритролов.

«Природный сахарозаменитель — это мед. Чуть более редко встречающийся, но крутой, с точки зрения правильного питания, это сироп из топинамбура. Есть различные сахарозаменители современного поколения, это стевия, эритриты, эритролы и так далее. Ну и более старые варианты, это фруктоза, ксилит, но это не рекомендуем к использованию», — сказала Копытько.

Диетолог напомнила, что такие сахарозаменители как эритрит и стевия разрешены только взрослым. А вот стевия является более проверенной и разрешена даже детям, резюмировала медик.

Ранее врач-эндокринолог Илона Мирзоян посоветовала отказаться от добавления в еду сахара и заменить его ягодными и фруктовыми пюре.