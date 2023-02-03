03 февраля 2023, 12:53
Россиянам рассказали, чем грозит заедание плохого настроения
Врач Зухра Павлова: переедания на фоне стресса могут спровоцировать депрессию
Заедание стресса сладостями является нарушением пищевого поведения и грозит возникновением депрессии. Об этом сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сайтуkp.ru.
По словам специалиста, при заеданиях эмоционального напряжения сладостями происходит воспаление жировой ткани, которое, в свою очередь, ведет к блокированию «гормона радости» серотонина. Такие состояния организма провоцируют возникновение депрессии.
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Павлова подчеркнула, что в конечном итоге настроение от такой «сладкой терапии» испортится еще сильнее.
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