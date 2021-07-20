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    20 июля 2021, 04:56

    Россиянам рассказали, чем грозит отказ от второй дозы вакцины

    Дарья Бунякова

    Некоторые россияне прививаются от коронавируса лишь одной дозой вакцины. Но отказ от второго компонента препарата может привести к определенным последствиям. Об этом предупредил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

    Россиянам рассказали, чем грозит отказ от второй дозы вакцины

    «Некоторые люди делают только один укол, чтобы от них „отвязались“. <…> Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», — пояснил профессор радио Sputnik.

    Он добавил, что с невыработанными антителами продолжают быть уязвимы для инфекции. Особенно это касается новых штаммов коронавируса, таких как «дельта».

    «Почему надо делать две прививки? Дело в том, что штамм „дельта“ в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на „нулевой“ штамм, то есть уханьский», — отметил Аграновский.

    По его словам, препарат делали под «нулевую» мутацию. От нее вакцина защищает на 90%, а от «дельты» только на 80%. Значения тоже высокие, но все-таки ниже. Чтобы защититься от коронавируса, профессор призвал пройти полный курс вакцинации и не импровизировать.