Россиянам рассказали, чем грозит отказ от второй дозы вакцины

Некоторые россияне прививаются от коронавируса лишь одной дозой вакцины. Но отказ от второго компонента препарата может привести к определенным последствиям. Об этом предупредил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Некоторые люди делают только один укол, чтобы от них „отвязались“. <…> Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», — пояснил профессор радио Sputnik.

Он добавил, что с невыработанными антителами продолжают быть уязвимы для инфекции. Особенно это касается новых штаммов коронавируса, таких как «дельта».

«Почему надо делать две прививки? Дело в том, что штамм „дельта“ в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на „нулевой“ штамм, то есть уханьский», — отметил Аграновский.

По его словам, препарат делали под «нулевую» мутацию. От нее вакцина защищает на 90%, а от «дельты» только на 80%. Значения тоже высокие, но все-таки ниже. Чтобы защититься от коронавируса, профессор призвал пройти полный курс вакцинации и не импровизировать.