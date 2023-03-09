Здоровье 09 марта 2023, 11:43 Россиянам рассказали, чем грозит малоподвижный образ жизни

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Отсутствие достаточного количества физической активности является распространенной проблемой среди россиян. О том, чем грозит малоподвижный образ жизни, сообщил сайт Utro.ru.

При недостатке активности ослабляются мышцы, что впоследствии приводит к их атрофии. Также малоподвижность негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и грозит появлением проблем с перистальтикой кишечника.

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Отмечается, что для поддержания организма в тонусе необходимо прогуливаться перед сном и делать зарядку по утрам.

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