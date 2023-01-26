Здоровье 26 января 2023, 13:27 Россиянам рассказали, чем грозит хронический недосып Плохой сон может спровоцировать развитие заболеваний сердца

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Некачественный и непродолжительный сон негативно сказывается на здоровье человека. О том, чем грозит хроническая бессонница, рассказала врач-невролог клинико-диагностического центра «К9» Наталья Шиндряева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, постоянный недосып способен привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Также бессонница может спровоцировать ожирение и развитие депрессии.

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Как сообщили «Известия», при продолжительных нарушениях сна человеку необходимо обратиться к врачу.