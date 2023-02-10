10 февраля 2023, 13:12
Россиянам рассказали, безопасны ли БАДы на основе мухоморов
В маркетплейсах набирают популярность БАДы на основе грибов. В описании к товару часто значится, что они эффективны при депрессии, хронической усталости, кроме того, они повышают уровень энергии. Сайт NEWS.ru выяснил, так ли они безопасны, как пишут продавцы.
Один из популярных магазинов с БАДами из грибов принадлежит микологу Михаилу Вишневскому. В разговоре с журналистами он рассказал, что работает с такими грибами как мухоморы более 10 лет.
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«Я работаю с мухоморами более десяти лет. У меня большая экспериментальная база, серьезная аналитика, много успешных кейсов», — сказал он.
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После того, как грибы прошли все проверки, их сушат, вымораживают, иногда обрабатывают ультразвуком.
Некоторые покупатели, пропившие курс мухоморов, говорят о положительном эффекте, однако большинство действия мухоморов не замечают.
Главный врач медицинского стационара «Гармония» Марина Калюжная и вовсе считает, что от мухоморов может выработаться наркотическая зависимость.
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