Россиянам рассказали о признаках сохранения коронавируса после выздоровления

Коронавирус может сохраняться в организме переболевших пациентов до нескольких месяцев. Возбудитель продолжает оказывать негативное влияние на иммунную систему, но при этом сам человек уже не заразен. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она пояснила, что такое происходит не со всеми пациентами. Но риск, что коронавирус или его частицы сохранится внутри клеток есть. Сохранятся они могут до нескольких месяцев.

Пшеничная отметила, что об этом свидетельствуют снижение концентрации внимания, замедленная реакция, забывчивость и сонливость. Если коронавирусную инфекцию перенес пожилой человек, то есть высокий риск начала дегенеративных процессов в нервной системе.

«Кроме того, проявлениями „лонгковида“ могут быть кашель, одышка и повышенная утомляемость», — добавила представитель Роспотребнадзора.

Специалист добавила, что изменение вкусовых ощущений и обоняния сейчас встречается реже. Но при этом даже после перенесенного заболевания люди могут жаловаться на заложенность ушей и воспаления слизистой носоглотки.