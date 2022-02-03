Россиянам рассказали о продукте, снижающем риск инфаркта

Творог жирностью от 5 до 18% посоветовали россиянам включить в свой ежедневный рацион. По мнению доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, он снизит риск развития сердечных заболеваний, включая инфаркт. Об этом врач рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Гинзбург объяснил, что в твороге содержатся пентадециловая кислота и метионины, регулирующие процесс восстановления стенок сосудов. Также в нем присутствуют витамины групп A и D, они отвечают за усвоение кальция.

«Но не стоит кушать творог больше чем 200 граммов в день», — заключил Гинзбург.

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