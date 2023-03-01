Здоровье 01 марта 2023, 15:06 Россиянам раскрыли способы снизить риск деменции

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В последние годы все больше людей сталкиваются со страшным диагнозом «деменция», но человек может снизить риск возникновения этого заболевания. Об этом сообщил «Ридус».

В первую очередь, нужно быть внимательнее к своему здоровью. В частности, к артериальному давлению. Если оно регулярно бывает повышенным, следует обратиться к врачу, а также есть меньше соли и вести более активный образ жизни.

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Еще один фактор, влияющий на развитие слабоумия, — это слух. При малейших признаках его снижения нужно немедленно обратиться к специалисту.

Также рекомендуют отказаться от курения и употребления спиртного и быть более аккуратными, чтобы избежать травм головы.

Крайне важно тренировать мозг. Можно учить языки, решать кроссворды и головоломки, читать. В заключение, специалисты советуют хорошо высыпаться, больше общаться с людьми и регулярно проходить проверку у врача.