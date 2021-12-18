Россиянам раскрыли способ повышения бодрящего эффекта от кофе

Для достижения максимального бодрящего эффекта от кофе необходимо сократить потребление этого напитка. Такой способ раскрыла научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.

По словам эксперта, со временем организм привыкает с тонизирующему действию кофе. Чтобы напиток снова давал заряд энергии, нужно не увеличивать дозу, а уменьшать.

«Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается», — рассказала Блохина радио Sputnik.

Она добавила, что повысить эффект от кофе можно с помощью сна. В этом случае необходимо выпить чашку ароматного напитка, а затем лечь вздремнуть на полчаса. За это время в организме начнет действовать кофеин.

«Если вы поспите в это время, то, во-первых, организм немного перезагрузится. А во-вторых, когда вы проснетесь, начнет действовать кофеин. То есть будет двойной эффект: вы немного отдохнули и организм получил долю бодрости», — пояснила научный сотрудник института.

Блохина подчеркнула, что взбодрится можно не только с помощью кофе, так как кофеин содержится еще и в чае. Но лучшим способом не засыпать является правильный режим дня, сбалансированное питание и высокий иммунитет.