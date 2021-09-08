Россиянам раскрыли секреты правильного завтрака

Завтрак является самым важным приемом пищи. Он дает заряд энергии на весь день, а также помогает зарядиться положительными эмоциями. Диетолог Центра в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова рассказала о правилах идеального завтрака в беседе с «Правдой.ру».

«Завтрак — это, образно говоря, дрова, которые мы подбрасываем в костер для того, чтобы запустить все процессы. Завтрак действительно является очень важным приемом пищи. Он должен в норме составлять четверть, или 25%, от общей калорийности рациона», — объяснила врач.

По ее словам, лучше всего начинать свое утро с каши, так как это блюдо является источником медленных углеводов. Эксперт отметила, что игнорирование завтра приводит к проблемам с лишним весом, так как «добирать» необходимое количество калорий начинает во второй половине дня.

Денисова заявила, что лучше всего приготовить себе кашу на молоке, а также сделать тост из цельнозернового хлеба с кусочком сыра. В кашу также можно добавить кусочек сливочного масла, оно станет хорошим источником полезных жиров. Также можно выпить стакан кофе, чая или фруктового напитка без сахара.