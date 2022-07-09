Россиянам раскрыли секрет сохранения молодости с помощью питания

Старение — естественный процесс, который невозможно избежать. Однако с помощью правильного питания его можно замедлить. Для этого нужно только избегать определенных продуктов, рассказывает врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

В беседе с агентством «Прайм» Тихомирова отметила, что к таким продуктам можно отнести сладости и другие быстрые углеводы. Как объяснила врач, они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина, а это неблагоприятно сказывается на организме. Соленые продукты также способствуют старению. Они вызывают отечность. К продуктам, которые не способствуют сохранению молодости, также можно отнести и алкоголь.

Тихомирова отметила, что лучше всего чаще готовить дома, поскольку блюда в столовых и ресторанах для улучшения вкуса чаще всего более соленые.

Главными правилами в борьбе со старением Тихомирова назвала соблюдение правильного питания, употребление воды, регулярные занятия физической нагрузкой и полноценный сон.