Здоровье 14 декабря 2023, 04:42 Россиянам раскрыли секрет быстрого и безопасного похудения к Новому году Диетолог Мещерякова: отказ сладостей поможет быстро сбросить вес к Новому году РИА «Новости»

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Самый простой и эффективный способ сбросить лишние два-три килограмма к Новому году — отказаться от простых углеводов. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

Похудение должно быть безопасным, без изнурительных диет и голодания. Из рациона нужно исключить все разновидности хлеба, сладости, изделия из муки высшего сорта и десерты.

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«Также стоит сократить количество жиров в меню, особенно если они присутствуют в избыточном количестве. Исключите жирное мясо (свинину, утку, баранину), сало, жирные виды сметаны и даже сливочное масло в большом количестве — не более 5 граммов в день», — пояснила диетолог.

Мещерякова рекомендовала пить больше воды, лучше теплой или горячей, что позволяет пище лучше усваиваться. Также скинуть лишние килограммы помогут разгрузочные дни на кефире или легких овощных супах.

О пользе разгрузочных дней рассказал диетолог Андрей Бобровский. Врач рекомендовал убрать из зрительного доступа все вредные блюда.