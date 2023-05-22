Здоровье 22 мая 2023, 01:31 Россиянам раскрыли главную опасность магазинного майонеза Диетолог Гридина назвала усилители вкуса основной опасностью магазинного майонеза Freepik

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Трансжиры и усилители вкуса являются основной опасностью фабричного майонеза для организма. Об этом диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина сообщила в беседе с «Мослентой».

«На переработку трансжиров приходится затрачивать больше сил, организму трудно их расщеплять. Частое употребление может привести к их накоплению на стенках сосудов, в поджелудочной железе и печени. В итоге возрастает риск появления избыточного веса, ишемической болезни сердца», — пояснила она.

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По словам эксперта, различные усилители вкуса провоцируют сбои в работе вкусовых рецепторов. Поэтому возникает необходимость добавлять к продуктам различные соусы. Также усилители вкуса способствуют повышению количества глюкозы в крови и повышенной выработке инсулина.

В майонезе содержится большое количество холестерина, скопление которого на стенках сосудов опасно для пациентов с избыточной массой тела, резюмировала Гридина.

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