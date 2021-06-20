Россиянам предсказали ускоренное распространение ковида из-за легкомыслия

Распространение коронавируса в России может ускориться, потому что мало кто из соотечественников вакцинировался и далеко не у всех остались антитела. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделала руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«Коронавирус распространяется активно, вакцинированных у нас мало, доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая… Это значит, что он будет распространяться еще быстрее», — сказала она.

По мнению Сперанской, единственный оптимальный выход из сложившейся ситуации — прививать людей для формирования коллективного иммунитета. Благодаря этому в стране не будут распространяться новые штаммы коронавируса.

Массовая вакцинация стартовала в России в январе. Сегодня в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Крым отказался принимать «непривитых» путешественников и порадовался открытию Турции, писала «Свободная пресса». Власти Севастополя первыми приняли решение запретить всем своим здравницам, пансионатам и отелям принимать туристов без сертификата о полной вакцинации. Если отдыхающий ранее переболел ковидом, он обязан предоставить официальный документ о наличии антител.